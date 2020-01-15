通勤族哀號！台鐵表示，自清晨5時起七堵站至南港站間南下、北上列車受號誌故障影響，每列約延誤20至30分，目前台鐵正在查修中，預計今上午10時恢復。

台鐵表示，04:35起汐止=南港東線下行出發、及中途閉塞號誌故障，汐止=七堵西線上行出發、及中途閉塞號誌故障，目前上下行列車每列次約晚20至30分，號誌人員查修中，將加強播音服務旅客。

(中時電子報)