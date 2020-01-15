台鐵號誌出包！ 七堵至南港南下北上列車延誤 08:282020/01/15 中時電子報 徐秀娥 、 何立雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵。（示意圖/本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 通勤族哀號！台鐵表示，自清晨5時起七堵站至南港站間南下、北上列車受號誌故障影響，每列約延誤20至30分，目前台鐵正在查修中，預計今上午10時恢復。 台鐵表示，04:35起汐止=南港東線下行出發、及中途閉塞號誌故障，汐止=七堵西線上行出發、及中途閉塞號誌故障，目前上下行列車每列次約晚20至30分，號誌人員查修中，將加強播音服務旅客。 (中時電子報) #哀號 #上班族 #台鐵號誌 #台鐵 #生活 #台鐵 #號誌故障 #七堵至南港 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 死傷事故排除 台鐵十分-三貂嶺間恢復通行 10:062020/01/11 生活 放天燈遭撞？南韓旅客遊十分遭列車擦撞撕裂傷 11:032020/01/11 社會 旅客疑闖越軌道 釀普悠瑪死亡車禍 22:122020/01/12 生活 小英狂勝陸客斷炊 觀光業哀號 04:102020/01/13 財經焦點 40歲就開始 3個原因讓攝護腺提早GG 09:552020/01/13 生活 降血壓該怎麼吃？醫曝食材含這些成份有效 10:252020/01/13 生活 痛哭流涕！上班族5大經典語錄 「易遊網」一鍵全部推翻 13:492020/01/13 生活 南山新春投保 瞄準上班族 04:102020/01/14 金融．稅務 南山人壽鼠來保 聰明運用年終獎金 04:102020/01/14 財經焦點 8成上班族想海漂 他示警：台灣魯蛇只會變蚯蚓 ！ 17:082020/01/14 生活 生活熱門新聞 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 全聯必買「過年神肉」曝光 網：吃過就回不去 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 蘇貞昌祖墳遭破壞 命理師看了驚吐一句 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。