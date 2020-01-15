勝選後首接受BBC專訪 蔡英文：陸必須尊重台灣 08:292020/01/15 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統以破紀錄817萬票成功連任後，首度接受英國廣播公司（BBC）專訪，她表示大陸必須「面對現實」，而且尊重台灣。 (中時電子報) #台灣 #BBC #蔡英文 #大陸 #尊重 #專訪 #總統大選 #勝選 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣第二選區 雙徐營造勝選氣勢 苗栗街頭沸騰 04:102020/01/11 地方新聞 中市立委黃國書宣布連任 黃：勝選是所有鄉親的勝利 18:442020/01/11 政治 彰化第四選區立委 綠營陳素月宣布勝選 19:142020/01/11 政治 高雄第三選區 劉世芳自行宣布勝選 20:112020/01/11 政治 英國學者：蔡英文勝選 北京可能三管齊下 21:422020/01/11 國際 發表勝選感言 蔡英文哽咽：這就是民主的重量 22:142020/01/11 政治 特稿〉勝選主席變敗選主席 吳敦義是最大戰犯 23:242020/01/11 政治 蔡英文勝選國際記者會問答全文 23:292020/01/11 政治 綠勝選刺激陸鷹派 恐祭經濟封鎖 04:092020/01/12 焦點新聞 勝選有功 蘇內閣暫獲慰留 04:092020/01/12 產業特刊 國際熱門新聞 新片曝光 2飛彈擊中烏航 空中炸成火球 - 時事 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 - 國際 躲得好好的！美軍8小時前早知伊朗要來炸 - 國際 怒火未消？ 多枚火箭彈轟美駐伊拉克基地 - 時事 是誰擊落客機？ 伊朗宣布逮捕嫌犯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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