2020總統大選日前落幕，國民黨總統候選人韓國瑜雖催出550萬票，仍以267萬票之差敗給總統蔡英文，對此挺韓女星熊海靈難以接受事實，在臉書呼籲年輕人：「為自己的決定負責！別再跟家裡拿錢」，對此女星郭昱晴反擊：「放下妳那自以為是的傲慢」。

國民黨總統候選人韓國瑜，挑戰2020大位失利，讓許多韓粉難以接受，挺韓女星熊海靈則在臉書點名年輕人，台灣未來重擔全落在身上，呼籲：「為自己決定負責！別再跟家裡拿錢」，對此郭昱晴貼出與父親對話紀錄，只見父親說道：「800多萬票中、有我們一家人、滿滿的愛、每一張票、都有一份對台灣的愛和期待、台灣人民萬歲」，對照兩人態度天差地遠，讓她坦言「最討厭這種親情勒索」。

郭昱晴臉書全文。（圖／郭昱晴臉書）

郭昱晴與父親對話紀錄。（圖／郭昱晴臉書）

郭昱晴更向熊海靈喊話，現在的年輕人都很獨立、有想法，不是所有長輩都和妳有一樣思維，既然台灣未來是屬於年輕人的，那身為長輩就要有「真心」祝福年輕人的雅量，並強調：「放下妳那自以為是的傲慢！學一學郭爸爸(我爸)好嗎」？

(中時電子報)