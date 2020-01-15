2020總統大選1月11日落幕，不料臉書社團「核能流言終結者」創辦人黃士修，在臉書轉貼一名張姓網友的IG「美腿照」，並寫著「如果你是韓粉，不去投票，我將無償提供一次令你難忘的性服務」。警方前天（13日）傳喚張姓網友說明時，發現他竟是「男兒身」，高雄地檢署偵訊後，將他依違反選罷法偵辦。

PO出「美腿照」的張姓網友內文寫：「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠……那就這樣吧！如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要1/11不去投票（需將身分證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的」。據「聯合報」報導，「核能流言終結者」創辦人黃士修質疑此文已違反選罷法，因而對他舉報。

扯的是，使出「色誘」阻韓粉投票的張姓網友，警方傳喚後才知竟是「男生」，到案後雖辯稱只是好玩，也沒真正提供任何人「性服務」，但因明顯違反選罷法，高雄地檢署偵訊後將他限制居住偵辦。

(中時電子報)