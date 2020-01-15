外資搖旗一面助威台股力戰前高，也不忘兼顧風險意識，摩根士丹利證券指出，螢幕下指紋辨識戰局白熱化，但很難有廠商可與陸廠匯匹敵，言下之意對神盾（6462）相當不利。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天認為，匯頂無論在超薄型螢幕下指紋辨識感測器，或是於傳統的定焦鏡頭式（lens-type）辨識解決方案上，優勢地位難以撼動，於整個螢幕下指紋辨識市場的主宰性會延續到下半年；比較匯頂與台廠神盾的前景，投資選擇上，還是要以匯頂為主。

摩根士丹利證券早在2019年11月初，便調降神盾投資評等至「中立」，迄今仍對神盾營運不確定性抱持謹慎態度，並直言在指紋辨識領域中，實在太難與匯頂競爭。

大摩說明，指紋辨識產業的變化速度非常快，因此一直保持產業調查的高專注度，儘管匯頂無法完全免疫於華為砍供應鏈訂單的問題，然匯頂的技術領先趨勢使競爭版圖維持穩定。首先，在超薄螢幕下指紋辨識感測器業務上，過去兩個月來有愈來愈多大陸智慧機OEM廠展現濃厚興趣，有利匯頂；其次，匯頂以外的供應商在大陸鏡頭式辨識解決方案市場，共占不到一成的市占分額，因匯頂產品有成本結構優勢，表現亦佳，其他廠商不容易搶占訂單

(工商 )