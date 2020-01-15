天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，因高階5G智慧機換機需求低於預期，高通大幅調降中階5G晶片價格，激進價格策略將會延續到下半年，並蔓延至低階市場，聯發科比預期早3～6個月面臨激烈價格競爭，5G晶片毛利率恐比市場預期低20個百分點。

郭明錤的觀點一出，迅速激發市場討論，一來聯發科自2019年12月17日創下464元波段高點後，隔日起便遭逢國際資金連續性調節，迄今累計賣超20,668張；二來，市場對聯發科5G晶片毛利率的樂觀預期拉高到40～50％、信心高漲，郭明錤點出激烈價格競爭將使聯發科5G晶片毛利率僅有30～35％，與市場預期最大差距來到20個百分點，法人心中頓時警報大響。

天風最新研究指出，高階5G智慧機換機需求低於Android品牌廠商預期，為改善5G晶片出貨動能與提升換機需求，高通已大幅調降5G晶片SD 765售價約25～30％、至40美元，顯著低於聯發科的5G晶片天璣1000售價約60～70美元（此款晶片成本約45～50美元）。

天風國際證券預期，聯發科主要5G晶片品牌客戶如：Oppo、Vivo、小米等，將由聯發科處共移轉約2,000～2,500萬套晶片訂單至高通，此訂單移轉最快將從2月開始。

(工商 )