波音去年淨訂單創10年最差 08:512020/01/15 工商 鍾志恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 波音周二公布去年淨訂單為10年來最差，飛機出貨量也是11年來最低，主要受737 MAX停飛的影響，讓公司業績輸給勁敵空中巴士。 波音表示其正在允許客戶取消或更改原先的訂單，讓其去年僅接到54架飛機訂單，出貨量較2018年銳減53％至380架飛機，是8年來首次輸給空巴。 波音指出去年12月有客戶取消3架787-9訂單，另有客戶取消1架787-8訂單。儘管受737 MAX被全球持續停飛10個月後，波音目前包含長途和短途商用噴射機的未出貨訂單仍然超過5,400個。 (工商 ) #訂單 #波音 #客戶 #取消 #飛機 也許您會感興趣 推薦閱讀 回台投票好難！荷航突然取消班機 她氣急痛哭 11:582020/01/11 生活 伊朗為何誤射烏客機？專家：士兵慌張、訓練不足 14:302020/01/11 國際 波音停產737Max 漣漪效應不斷 21:572020/01/12 財經 波音737 Max停產… 零件供應商勢必銳 無奈裁員2,800人 04:102020/01/13 財經要聞 昕晟曜科技專攻 連接器、加熱器產品服務 04:102020/01/13 產業．科技 《國際產業》攜手共度難關，波音供應商赫氏、伍德沃德宣布合併 10:512020/01/13 財經 美財長：波音拖累美國今年經濟成長0.5個百分點 18:352020/01/13 財經 拖累美經濟元兇 財長直指波音 04:102020/01/14 全球財經 Hexcel、伍德沃德合併 共度737 MAX停產難關 04:102020/01/14 全球財經 黃亞興：做專、做精、做強 創三贏 04:102020/01/15 企業經營 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 即時 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 菲火山噴發 炸紅被動元件 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘財經掃描》台積電夯爆揭密！5G上路貴桑桑？ - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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