波音周二公布去年淨訂單為10年來最差，飛機出貨量也是11年來最低，主要受737 MAX停飛的影響，讓公司業績輸給勁敵空中巴士。

波音表示其正在允許客戶取消或更改原先的訂單，讓其去年僅接到54架飛機訂單，出貨量較2018年銳減53％至380架飛機，是8年來首次輸給空巴。

波音指出去年12月有客戶取消3架787-9訂單，另有客戶取消1架787-8訂單。儘管受737 MAX被全球持續停飛10個月後，波音目前包含長途和短途商用噴射機的未出貨訂單仍然超過5,400個。

(工商 )