2020國民黨再遭大敗，中常會預計今下午將正式通過黨主席吳敦義辭呈。對於後續誰來接任黨主席？黨內各派系大老蠢蠢欲動，就在局勢混沌不明時，金門縣長楊鎮浯就表態，他願力挺朱立倫接任黨主席。成為首位表態的藍營縣市長。

楊鎮浯昨(14日)晚在臉書PO文，他認為，面對當前國民黨的紛亂狀況，他有下列三點建議：

第一，請朱立倫出來承擔，讓朱立倫成為當前最合適的人選，擔任國民黨的黨主席。朱先生應該為國民黨、為台灣的長遠發展，再承擔一次！

第二，請朱立倫以國民黨青壯派為核心來重建國民黨。國民黨不是沒有青壯世代，而是總認為青壯世代資歷不夠、總是被要求論資排輩。他認為國民黨的青壯世代才是最最理解台灣各世代想法的一群，青壯一代早已深入民間理解各年齡層的需求與期待。未來的黨主席，必須以包含蔣萬安、江啟臣、李彥秀、柯志恩、林麗蟬等國民黨青壯世代為軸心，重新打造一個年輕化、優質化、有希望、有戰力的國民黨。

第三，朱立倫應提出以台灣人為主體的新兩岸論述。

兩岸關係是台灣無法規避且需嚴肅以對的課題，以台灣人為主體的新兩岸論述，不應狹隘地著眼於情感認同的呼喚，更不該是目的導向的恐懼性操弄，而是應該以台灣整體發展為主體，從「政治主權性」、「經濟發展性」、「民主延續性」、「兩岸和平性」、「世代團結性」等方方面面去構築。如何在和平的基礎上，帶領台灣走向穩定發展且深具希望的未來，是國民黨當前不可迴避且應立即肩負的重責大任。

楊鎮浯強調，他身為國民黨一份子，值此關鍵時刻提出以上期待與呼籲，希望朱立倫先生能勇於承擔，更至盼黨內同志為台灣長遠發展凝聚共識、團結奮鬥。

(中時電子報)