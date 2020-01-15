超眾(6230)董事會決議設立全資持有越南子公司—Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation，正式啟動史上最大投資擴產計畫，超眾擬以7年內時間計畫於越南河內地區建廠，建立核心生產基地，擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，擴大營運規模。

非蘋5G智慧型手機陸續導入手機薄型熱管及VC(均溫板)，且AI、物聯網等新興應用帶動伺服器及資料庫中心散熱需求，龐大商機讓超眾決議固守大陸原生產據點外，再建置海外生產基地，超眾董事會在2019年12月9日決議擬以7年內時間計畫於越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，今年1月就立刻啟動投資，超眾董事會決議斥資1000萬美元在越南設立100%持股的越南子公司Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation，為長達7年的越南擴產計畫拉開序幕。

超眾表示，設立越南子公司主要是為了建立核心生產基地，擴大營運規模以掌握商機。

根據超眾2019年12月董事會決議，將以7年為限在越南河內建廠擴產，總投資金額將達4兆越南盾(約1.72億美元、約新台幣52億元)。

據了解，超眾越南投資案目前仍由越南政府審核中，待取得核准後，越南子公司將會正式進行設立及各項投資計畫。

受惠於散熱需求強勁，超眾2019年12月合併營收為7.93億元，年成長14.74%；累計2019年合併營收為85.86億元，年成長12.06%。

(時報資訊)