農曆春節將至，桃園國際機場旅客運量預料再創新高，人潮流量大增，安檢及證照查驗的作業時程拉長，機場周邊停車場也很容易就爆滿，航空公司與桃園機場公司建議旅客搭乘大眾運輸工具並提早到機場，以免趕不上航班。

今年桃園國際機場春節期間（1/17-2/4）加班機民航局共核定1,423架次，佔全部航機9.2％，以1/22~1/24及1/28~2/1為多；另紅眼航班部分共有76航班，佔整體加班機5.3％；平日旅客每日約12萬人次，疏運期間每日估計約增加1.5萬人次，整體春節疏運期間較去年同期旅客旅量約成長4.6％，預估1/22~1/24及1/28~2/1的單日旅客量都有機會超過16.3萬人次。

華航指出，公司區域線起飛前2小時開櫃，長程線3小時前開櫃，公司配合機場櫃檯使用分配及各航線旅客特性，皆會準時開檯辦理旅客報到作業；呼籲旅客可於班機起飛前48小時內，多加利用官網、手機APP預辦登機、機場自助報到機以及自助行李托運系統，節省排隊等候時間。

台灣虎航新年期間自2020年1月22日起至2020年1月29日止，凡是於桃園機場出發的航班，航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，並建議旅客於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致旅客可能趕不上航班的情況。

台虎同時提醒旅客於辦理行李託運作業時，勿於託運行李內放置行動電源或打火機，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

機場公司提醒旅客因應出國尖峰，報到時間請先與航空公司確認，也歡迎旅客使用機場捷運市區預辦登機服務，並利用網路報到、手機自助報到、自助行李託運、自動通關等服務設施，安檢時注意相關規定以避免行李複檢，影響通關效率。

另常有旅客在有連續假的節日，開自用車到機場附近時，發現機場附近的停車場都已爆滿，需要停到外圍區域，桃機公司建議旅客往返桃園機場可多利用機場捷運及國道客運等大眾運輸工具。

(工商 )