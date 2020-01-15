炎亞綸發文。（圖／翻攝自炎亞綸 Aaron Yan臉書）

「小燈泡媽媽」王婉諭日前以時代力量不分區立委參選，未料有人竟發文恐嚇對她子女不利，使王婉諭決定到派出所提告。昨(14日)深夜男星炎亞綸轉發相關毒舌網友的評論，該人稱「小燈泡知道母不好才離開」，炎亞綸反嗆：「低級」。

從炎亞綸分享的截圖中可見該名網友諷刺王婉諭說「真的不行」，一當選就馬上告人，又指「想叫妳（王婉諭）退回我送給小燈炮（泡）150元的花束」，最後說「小孩或許不能選擇父母...但小燈泡或許知道自己的母親並不好，所以選擇提早離開」。

見此，炎亞綸昨晚非常憤怒，寫下：「我不管你什麼立場，人類的道德底線顯然不是你在乎的事情。」並不解此網友要用這種言語攻擊和你立場不同的人，「這個世代這個時代已經不適合你了！低級！」，其他粉絲也說：「這社會病得太恐怖了，隨便一句話傷得人家體無完膚」、「傻眼......言論自由並不能無限上綱」、「身為母親的我!很想痛扁這樣無教養的人」、「言論自由不是這樣用的」。

(中時電子報)