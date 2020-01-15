全球工控儲存與記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技（8271）宣布與工業電腦龍頭研華科技合作，整合宇瞻Double-barreled智慧儲存解決方案，與研華WISE-PaaS/DeviceOn物聯網設備維運管理平台，協助客戶將關鍵儲存數據送上雲端即時監管，進而提升整體系統運作效能。此策略結盟將以智慧工廠作為開端，未來持續擴大至其他垂直應用市場如交通運輸、醫療照護與智慧物流等，提供更全面的軟硬整合工業雲平台服務。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年全球物聯網市場的端點數量將達58億件，與2019年相較成長21％。持續增長的聯網裝置，伴隨而來的是設備整合與管理上的問題；如何加速AIoT智慧聯網應用落地、發揮最大效益，工業雲平台服務扮演的角色也日益關鍵。

研華近年來積極推動WISE-PaaS工業物聯網平台與生態系發展，以Kubernetes及微服務架構提供更加彈性的雲端原生平台環境，並持續透過產業共創模式提高平台產品多樣性及開放整合的能力。本次與宇瞻共同研發，整合WISE-PaaS平台上的WISE-PaaS/DeviceOn設備維運管理服務與宇瞻DBS（Double-barreled Solution）Cloud Edition，從數據收集與可視化功能出發，搭配簡易的操作介面，增加SSD健康狀態即時監管與警示功能，如：壽命、溫度、無預警斷電次數等；且其應用不受特定雲端環境限制，支援公有雲如Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure與Google等平台服務，於私有雲場域也能建置簡易、高效能的物聯網系統。

此合作案目前率先針對智慧工廠應用需求開發，如因工廠常見的電源供應不穩或異常所導致的SSD或系統毀損、產線無法正常上線的情形，結合宇瞻DBS Cloud Edition的WISE-PaaS/DeviceOn平台可協助提供全天候的SSD即時與動態數據傳輸，保存無預期斷電記錄；更可從智慧工廠戰情室的角度，即時掌握、監控儲存設備運作狀態，或透過LINE、微信等通訊軟體或電子郵件、訊息方式於異常發生時提前示警，減少突發性故障情形發生，大幅降低人力或系統維護成本。

宇瞻銷售暨行銷中心資深處長黃美惠表示，未來宇瞻也將以深厚的工控儲存經驗為基礎，與研華維持緊密的技術開發合作夥伴關係，持續因應不同垂直應用市場如交通運輸、醫療照護與智慧物流的痛點與需求，開發高度客製化解決方案，從端到雲擴大、深化AIoT應用，提升雙方產品附加價值，實現夥伴共進、互利互創的目標。

(工商 )