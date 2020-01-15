媒體報導美國對中國貨品實施的關稅，可能一直維持到11月總統大選之後，周二美股在盤中刷新歷史高點後回落。

彭博報導，華府最終是否取消關稅，將取決於北京遵守第一階段貿易協議的情況。美中兩國預料將在周三簽署這份貿易協議。

周二收盤，道瓊工業指數漲0.11%，為28,939.67點。標普500指數跌0.15%，為3,283.15點。那斯達克指數跌0.24%，為9,251.33點。三大指數盤中均再創歷史新高，但午後自高點回落，道瓊指數以小漲作收。

摩根大通公布財報，為第四季業績發布期拉開序幕，小摩獲利優於預期，股價收高1.2%。因提列法律費用15億美元導致獲利下滑，富國銀行股價大跌5.4%。花旗集團獲利意外強勁，股價漲1.6%。

聯邦快遞漲1.8%，盤中一度漲逾3%，CNBC報導，亞馬遜宣布解除賣家使用聯邦快遞陸運服務的禁令。

(時報資訊)