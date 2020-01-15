送豬迎鼠，還沒規劃好過年走春行程嗎？不妨趁著難得的7天連假台北市政府水利工程處在河濱公園規劃的多處花海園區已陸續完工到古亭、成美右岸河濱公園、內湖大溝溪生態治水園區，以及觀山河濱公園賞花吧。

趁著難得的7天連假，到河濱公園賞花吧。（圖取自台北旅遊網）

去年底，水利處在古亭河濱公園營造約8,234平方公尺(約2,490坪)的廣大花海，媲美北海道富良野景緻，而內湖的大溝溪生態治水園區，則可欣賞群山綠水環抱繽紛花海。這2處花海交通便利，鄰近師大公館商圈與捷運大湖公園站，在網路上掀起一波賞花熱潮。

北市河濱花海迎接新年新氣象。（圖取自台北旅遊網）

成美右岸河濱公園沿線，也有2處美麗的小花海可以欣賞，1處位於成美橋下，另1處則位在基隆河13號疏散門往成功橋方向，2處均距饒河街觀光夜市不遠，非常適合逛完夜市，以各種風味美食滿足口腹之慾後，悠閒漫步前往。從饒河疏散門登上彩虹橋走至對岸，即為成美右岸河濱公園，下橋後往成美橋、成功橋方向步行約15-30分鐘即可抵達花海園區。

古亭河濱花海鄰近師大公館商圈。（圖取自台北旅遊網）

水利處說，今年初，在觀山河濱公園基隆河5號疏散門前，還有一片熱騰騰、剛完工的花海，水利處使用約7萬6千多盆當季草花，如常見的一串紅、四季秋海棠、孔雀草、黃花瑪格麗特、非洲鳳仙花，還有如同小花貓般楚楚可人的香堇菜、三色堇，以及大眾十分喜愛的羽葉薰衣草。

水利處在古亭河濱公園營造約8,234平方公尺(約2,490坪)的廣大花海。（圖取自台北旅遊網）

透過鮮明色彩鋪排充滿生命力的幾何圖騰，營造面積2,067平方公尺(約625坪)的花海，花叢中還穿插數隻小白鷺、小水鴨、洋燕及紅冠水雞等河濱鳥類意象裝置藝術，體現台北市河濱公園不止有絕美的景色、完善的遊憩設施，更有著豐富的動植物生態。

水利處表示，河濱公園位於行水區範圍內，容易受颱風、豪雨影響，為利於災後復原及管理，河濱大部分都是一望無際的草坪和樹木，視覺上較為單調，近年水利處為了豐富河岸景觀，使地景有多層次變化，常在秋冬季選擇適當地點營造花海。

《觀山河濱公園花海》怎麼走。（圖取自台北旅遊網）

公車

• 搭乘253、673、943、棕12公車，至「台北市客家文化主題公園」站下車，沿著汀州路三段向前行至師大路口，登上客家文化中心旁「跨堤自行車道觀景平台」進入古亭河濱公園，走下跨堤自行車道觀景平台後往左手邊方向走可見「網球場」，繼續沿自行車道向前走約5分鐘，即可見古亭河濱花海。

捷運

1. 松山新店線「台電大樓站」5號出口出站，沿「師大路」往客家文化主題公園方向步行約5分鐘，登上客家文化中心旁「跨堤自行車道觀景平台」進入古亭河濱公園，走下跨堤自行車道觀景平台後往左手邊「永福橋」方向可見「網球場」，繼續沿自行車道向前走約5分鐘，即可見古亭河濱花海。

2. 松山新店線「公館站」4號出口出站，「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。

《大溝溪生態治水園區花海》怎麼走

公車

• 搭乘247(區)、267、284、617(副)、620、630、677、681、683、棕10、棕19、紅2、紅31、內湖幹線(原287)公車，至「捷運大湖公園」站下車，由「大湖山莊街」進入，沿「大湖山莊街」直行，行經大湖國小，步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區。

捷運

• 文湖線「大湖公園站」1號出口出站右轉「大湖山莊街」，沿「大湖山莊街」直行，行經大湖國小，步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區。

《成美右岸河濱公園花海》怎麼走

公車

1. 搭乘63、204、207、531、棕1、綠16、藍7、民生幹線(原518)公車，至「週美里一」站下車，沿著新明路298巷朝新明路向成美橋前行，沿成美橋下道路前行2-3分鐘至潭美街，過街登上越堤階梯後進入成美右岸河濱公園，走下越堤階梯，即可見成美右岸河濱花海位於成美橋下游方向。

2. 搭乘28、256、284、551、679、小3、藍20、藍36、藍50、市民小巴10公車，至「石潭公園(成功)」站下車，沿著成功路二段朝安康路向成功橋右側道路前行約2-3分鐘至潭美街口，過街登上越堤階梯後進入成美右岸河濱公園，走下越堤階梯，往右側(成功橋下游方向)步行約3分鐘，即可見成美右岸河濱花海。

捷運

• 松山新店線「松山站」5號出口出站，「八德路4段」右轉直行，至「八德路4段763巷」左轉，沿「八德路4段763巷」至「松河街」右轉，沿「松河街」直行約4分鐘至「南港路3段314巷」路口，登上越堤階梯，穿越「成美長壽橋」抵達對面成美右岸河濱公園，走下越堤階梯往左側(上游方向)步行約1-2分鐘，即可見成美右岸河濱花海。

• 備註：「松河街」左轉約1-2分鐘可至「基4號疏散門（饒河疏散門）」，疏散門旁「彩虹橋」兩端設有電梯直上堤頂，方便肢障者、老人家及嬰兒車等通行，而樓梯中間設有自行車牽引道，讓騎士們也可輕鬆穿越兩端。

《觀山河濱公園花海》怎麼走

●觀山河濱公園(基隆河5號疏散門)

捷運：

• 搭乘捷運松山新店線至「南京三民站」，從4號出口出來，左轉至「南京東路五段251巷」，沿「南京東路五段251巷」直行至「健康路」右轉，沿「健康路」直走，見「塔悠路」左轉，直行約500公尺，右側可見「基隆河5號疏散門」，花海區即在進門後左側停車場前方。

公車：

• 搭63、286(副)、307、藍27、棕1、民生幹線公車，至「新東里」站牌下車，步行至民生塔悠路口右轉進觀山(基5號)疏散門→達觀山河濱公園。

自行開車：

• 國道一號從「23A圓山」出口下交流道，往「濱江街」方向直行，接「撫遠街」，順著「撫遠街」接「塔悠路」，行駛至「塔悠路」及「延壽街」交叉口迴轉，往「民生東路5段」方向行駛約200公尺，右側有條巷子，右轉進入觀山(基5號)疏散門即可抵達，河濱公園內停車場前方即為花海。

(中時電子報)