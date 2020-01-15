國民黨在這次2020總統、立委選舉中慘敗，改革聲浪再起！江啟臣、蔣萬安等黨內青壯派陸續辭中常委，展現改革的決心。對此，資深媒體人韋安認為，前新北市長朱立倫當主席，現階段也是不二人選。不過他提及，朱選黨主席，最大的障礙，可能來自韓國瑜。

韋安在臉書指出，國民黨中生代民代接連辭中常委，向黨中央施壓，一方面是為了權力結構和制度的改革，另一方面則是為了「拱朱」，為朱立倫選黨主席鋪路。「朱當主席，現階段也是不二人選」。

韋安認為，前年九合一之後，朱曾是國民黨2020的最佳人選，但初選落敗後，落落大方蠻有氣度和風度。在緊要關頭，明知不可為而為之，擔任韓競辦主委，開拓不少票源，於韓、於黨都有功勞。黨政經歷不用說，朱在藍營政壇的人脈也是最為廣泛，擁有最大公約數。2016年，朱領導下提名的不分區，兩個選上縣長，安排侯「接班」也很順利，有相當的政治頭腦。

不過韋安直言，朱選黨主席，最大的障礙可能來自韓國瑜。他認為，韓雖表示對此事自己無意願，但若他推派「代理人」去選，加上狂熱韓粉的威力，誰也選不過他。但他也認為，可能韓朱對黨主席一事，早有默契，外界無需多慮。

(中時電子報)