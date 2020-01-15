摩根大通、花旗最新財報亮眼，美股道瓊指數一度衝破29,000關卡，但，外電報導，中美關稅將維持至2020年總統大選，在多空消息影響下，台股15日開在12,169.92點，小跌9.89點，台積電（2330）漲多拉回，台股高檔震盪。

群益期貨副總經理范振鴻分析，美股上漲創高，外資持續買超台股41億元，台積電法說前創新高帶動下，台股續漲66點逼近前波高點。

總統大選執政黨高票當選且完全執政，未來四年將是全力拚經濟的四年，多家外資看好台商回流金額超過7,000億相當於GDP的4％、國內投資增加、半導體研發實力等因素調高台股目標價，最高上看14,000點，超越1990年的12,682高點。

范振鴻認為，台股距離封關剩四個交易日，中美即將達成初步貿易協議股市延續多頭，內在外資罕見同步唱旺台股，投資人亦積極參與讓買盤延續，台積電領先指數率先創高，種種跡象皆顯示，台股有望再創高。

但台股目前高檔作出的（楔形）型態，似乎不太有利於多方，因此創高之際，仍需提防突如其來的賣壓帶來的震盪，整體台股預估在封關前仍可維持高檔。

(工商 )