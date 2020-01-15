美陸即將簽署貿易協議，雖然北京一再呼籲美方撤除所有自貿易戰以來的關稅，但據美財經媒體透露，直到第二階段貿易談判達共識、甚至到11月美國總統大選前，美方都不願意再降關稅。對此，美貿易談判代表萊特海澤也證實，美陸目前未就進一步降低關稅達成協議。

美貿易談判代表萊特海澤和財政部長梅努欽14日發表聯合聲明表示，美陸未就進一步降低關稅達成協議，任何與此相悖的傳言絕對不實。

綜合路透社與美媒CNBC等財經媒體報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日聯合聲明中表示，美國總統川普說若美陸能盡快達成接下來的第二階段貿易協議，他會考慮減少對陸關稅。川普預定將於美國時間15日11點半與大陸談判代表、國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議。

不過有美國財經媒體指出，在11月美國總統大選前，川普都不會考慮減少對陸關稅；此消息一出，立刻造成美股道瓊指數漲幅縮小，標準普爾和那斯達克指數雙雙收低。

關於第一階段貿易協議內容，萊特海澤與梅努欽的聯合聲明指出，除了詳述大陸將購買的美國產品和服務的機密附件外，所有部分將於15日都會公布；但外界關注的關稅部分，聲明強調「美陸在這些事情上沒有其他口頭或書面協議，未就進一步降低關稅達成協議，任何與此相悖的傳言絕對不實」。

自從美陸上月達成貿易協議後，華府同意暫停原定在上月15日如手機與筆電等價值1600億美元的陸商品增稅；另外對1200億美元的陸商品關稅降至7.5%，但對其他2500億美元的陸商品仍維持25%關稅。

(中時電子報)