日本島根縣出雲市貨運公司「上田黃金」14日下午後２點半左右，有1名20多歲男子持刀闖進，挾持40多歲女職員當人質，與警方對峙逾18小時，終於在15日上午8點25分左右放人。

這名男子14日下午持刀闖進公司，在2樓走廊靠近會議室處挾持1名女員工後趕走其他人，占據了社長室、會客室所在的2樓，他要求見公司社長，但並沒有提出索取贖金等要求。

男子向負責說服他的警官表示，因為和自己交往的對象發生問題，與這家公司的相關人士有衝突，他個人對那名相關人士帶有恨意，並非針對公司老闆或被挾持的女性。

警官徹夜與男子溝通，說服他放棄犯案的念頭，他終於在15日上午決定放人，被挾持的女職員並沒有受傷，男子則被以涉嫌監禁罪嫌被逮捕，警方正在調查詳細的犯案動機。

距離該公司約500公尺左右有1所小學，小學生們15日上午都成群結隊地正常上學。

據「上田黃金」公司的官網介紹，該公司創業於1973年6月，營業內容主要以生鮮產品的冷凍、冷藏貨運為主。現在在出雲市長濱町和神戶市有物流中心外，還擁有150輛貨車。

(中時電子報)