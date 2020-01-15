東陽2019年每股稅前淨利4.24元 09:402020/01/15 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結2019年12月合併稅前淨利 1.30億元，若排除12月匯兌損失4,301萬元，則比2018年同期成長8％。 東陽2019年全年合併稅前淨利23.97億元，若排除兩期匯兌，則較2018年成長5％，每股稅前淨利4.24元。 東陽總裁吳永祥表示，今年要集中精力，強化集團競爭力，OEM、AM並進發展，提供水性塗裝及電鍍品等更具利基的產品，站穩汽車零組件市場。 (工商 ) #稅前淨利 #淨利 #東陽 #匯兌 #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 3,500億 金控2019獲利大超車 04:092020/01/11 財經要聞 華銀 淨利創百年新高 04:092020/01/11 財經要聞 南亞科：需求看增 2020展望佳 04:092020/01/11 證券．權證 華南金2019年全年稅後淨利159.39億 09:172020/01/11 財經 南亞科 DRAM價樂觀 04:092020/01/12 證券．權證 台灣機械業 估Q2走出谷底 04:102020/01/13 產業特刊 《店頭市場》三竹資訊16日上櫃審議 17:052020/01/13 財經 美財長：波音拖累美國今年經濟成長0.5個百分點 18:352020/01/13 財經 A股券商淨利大爆發 去年勁增55％ 04:102020/01/14 焦點新聞 工商社論》今年景氣幾家歡樂、幾家愁 04:102020/01/14 財經要聞 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電夯爆揭密！5G上路貴桑桑？ - 財經 菲火山噴發 炸紅被動元件 - 財經要聞 - 工商時報 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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