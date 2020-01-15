東陽（1319）自結2019年12月合併稅前淨利 1.30億元，若排除12月匯兌損失4,301萬元，則比2018年同期成長8％。

東陽2019年全年合併稅前淨利23.97億元，若排除兩期匯兌，則較2018年成長5％，每股稅前淨利4.24元。

東陽總裁吳永祥表示，今年要集中精力，強化集團競爭力，OEM、AM並進發展，提供水性塗裝及電鍍品等更具利基的產品，站穩汽車零組件市場。

(工商 )