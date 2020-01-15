金管會證期局表示，核准台新投信申報募集開放式債券型「台新六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。

「台新六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由兆豐商銀擔任保管機構，以新台幣、美元及人民幣計價發行。

「台新六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」自成立日起3個月後，基金資產組合的加權平均存續期間應在1年以上。惟因此基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前3年內，不受前述存續期間限制。

證期局指出，「台新六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券、新興市場債券的總金額，均不得低於基金淨值的60％。到期日為自成立日次一營業日起屆滿6年當日，如該日為非營業日則指次一營業日。

證期局表示，「台新六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」自成立日當日起即不再接受受益權單位申購，基金成立日起即開放每營業日買回，但若在基金到期日前買回，經理公司將收取買回總額2％的買回費用，並歸入基金資產。

(時報資訊)