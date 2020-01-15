不少上班族習慣早上來杯咖啡提神，近年來也越來越多研究指出，咖啡含綠原酸對健康好處很多，而日本醫學博士也表示，喝咖啡若加入這兩個食材，可以讓健康效果加乘。

咖啡可以幫助提神醒腦，且富含抗氧化劑「綠原酸」，對健康有正面影響，除了減緩飯後葡萄醣釋出血液的速度，達到減脂減重的效果之外，還可以改善腸道環境，增強消化器官的機能，並抵禦自由基對身體的傷害，預防癌症、心血管疾病，而咖啡因也可預防失智症。

根據健康網站《Heho》報導，日本醫學博士板倉弘重表示，在咖啡中加入兩種食材，可以讓「綠原酸」的效果更強。第一種是「醋酸」，往咖啡加入適量的醋酸，除了能使效果加乘，還能改善腸道環境。另一種就是「檸檬」，因為檸檬所含的橙皮苷可以預防動脈硬化，並分享兩個食譜供參考。

1. 咖啡醋做法

食材：即溶咖啡1大匙、黑糖1小匙（可用蜂蜜取代）、熱開水200毫升、醋1小匙。

作法：先將即溶咖啡和黑糖用熱開水泡開，攪拌均勻後最後加入醋即可完成。

2. 檸檬咖啡做法

食材：一杯咖啡、洗淨切好的檸檬片一片（連皮）。

作法：沖好一杯咖啡後，加入一片檸檬片即可完成。

不過要注意，咖啡不是喝越多越好，一天大概三杯到四倍左右就好，過量攝取咖啡因反而會引起身體不適，而腸胃功能不佳的人則要斟酌飲用的量。

(中時電子報)