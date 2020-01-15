美國電動車大廠特斯拉周二股價再衝新高。特斯拉前20大股東、方舟投資管理公司（Ark Invest）創辦人Catherine Wood看好，特斯拉股價在未來5年可能會超過6000美元，並要大家「敬請期待」。

外媒報導，Catherine Wood表示，原本她以為特斯拉會失去17%的電動車市佔的3分之1，但當看到其他汽車公司與特斯拉的差距後，她開始相信特斯拉可能不會失去市佔，而這是她假設的一個巨大變化。Catherine Wood曾在2018年2月預測特斯拉股價上看4000美元。

Catherine Wood表示，目前市場上未有真正的自動駕駛汽車，而特斯拉將成為該新興技術領域的主導者，因為該公司現有的車輛已經在為自動駕駛收集相關數據；特斯拉部署自動駕駛計程車車隊可以開發軟體，利潤大約80%，將可支撐6000美元左右的股價。

若以目前特斯拉發行的1.8億股股票計算，股價一旦衝上6000美元，將使其躋身兆元（美元）俱樂部，此前僅蘋果、亞馬遜、微軟入列。目前特斯拉的市值將近1000億美元。

特斯拉股價周二續創歷史新高，收漲2.4%，報537.92美元，今年以來已飆升近30%，自去年9月下旬以來股價更是翻了一倍。

(中時電子報)