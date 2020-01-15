自蘋果在2018年10月推出第三代iPad Pro且改用USB Type-C連接埠之後，iPhone會不會跟進的傳聞就從未斷過。從近期新聞來看，或許iPhone要改為USB Type-C連接埠與否，恐怕由不得蘋果來決定，而可能得迫於外力，不得不改變。

根據近期歐洲議會提出的簡報，由3C市場上每一年汰換的充電線才會產生高達5.1萬噸的電子垃圾。為了進一步減少浪費，並簡化消費者的生活，歐洲環保署計畫對於手機還有其他攜帶型裝置的充電線材進行管制，期待透過立法強制業者統一（充電接頭）的標準，讓不同品牌之間的充電線可以共用。

從上述的說法可以了解到，若是歐洲想要統一手機以及其他攜帶式設備的充電接頭，那麼最大的阻力無非就是蘋果的Lightning。蘋果一直以來都採用專屬的充電規格與線材，從第一代iPhone的30pin充電接頭，到iPhone 5之後改用的Lightning，此外還有MacBook在2015年前所使用的MagSafe磁吸式電源線等等（2015年後的MacBook採用USB Type-C連接埠）。蘋果的Lightning是當前用於iPhone、iPad以及iPod touch等產品的充電接頭，並依靠著專屬的充電接頭還有周邊產品認證計畫（MFi），獲取不少利益，也催生出不少專為蘋果產品而生的周邊廠商，龐大的產業鏈令人難以忽視。

事實上這並非首次歐盟的監管機構嘗試想要統一手機充電接頭，早在2009年，蘋果、三星、華為、諾基亞等主流廠商就簽訂了備忘錄，同意在未來讓手機充電接頭可以標準化。但是經過了十年，情況仍沒有明顯改變。這不外乎就是因為當初簽訂的備忘錄是讓廠商以自願的方式進行，而沒有強制效力。因此今年才會考慮以立法的方式來規定，試圖用強制性的方式讓電子設備的充電接頭可以統一。

針對Lightning接頭可能被迫棄用，蘋果先前從對外表示，迫使蘋果產品改用USB Type-C這乃是扼殺創新（這一點或許從不少舊MacBook用戶依舊懷念MagSafe接頭就可以看得出來）。依現在的情況來看，全球約有10億台設備使用Lightning，若要改用其他的接頭，不僅對於用戶將帶來不便，也會造成另一波的資源浪費。

關於iPhone不用Lightning一事，先前天風國際證券分析師郭明錤曾預測，蘋果會更激進的在2021年推出一款提供「全無線體驗」的高階iPhone。也就是沒有具備有線充電孔，僅能支援無線充電。如果成真，如果這才是蘋果的願景的話，是否棄Lightning改USB Type-C就不是這麼重要的事情了！但這也僅是一項預測，在大環境的壓力還有蘋果原本對於產品的規劃中，或許轉向USB Type-C接頭早已是其中一個規劃，只是主動權能否掌握在蘋果手中，就目前來看實在難以定論。

(中時電子報)