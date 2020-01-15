富邦產結合「優照護」提供保戶短期照護服務。富邦產險除了與營養師平台、健身房合作外，今年起再結合全台最大短期照護平台–優照護，提供保戶會員首次使用優照護的折抵優惠，從飲食、運動到短期照護服務滿足保戶需求，增進健康生活機能！

台灣自2018年轉為高齡社會，老年人口占比突破14％，隨著平均壽命增長及出生率逐年降低的影響，台灣扶養比逐年攀升，2018年扶養比為37.9，2019年扶養比預估為39，即指每一百名工作年齡人口須扶養39名依賴人口，青壯年扶養壓力越來越大，其中扶老比又高於扶幼比，顯示老年人口的照護服務與保險需求也越來越高。

今年起與全台最大短期照護平台-優照護展開合作，提供保戶會員需要的健康照護服務選擇。富邦產險表示，自即日起，富邦產險的會員或是保戶首次使用優照護的照護服務，即可享$300元的折抵優惠，約相當於1小時的免費照護服務。

優照護平台上的照服員皆為通過專業訓練並經過嚴謹審核的專業人士，預約前可檢視照服員的資料與評價，輕鬆找到最合適的照服員，且其具備時間彈性的優勢，可配合使用者提供短時數的照護服務，符合現代人的照護需求。

(工商 )