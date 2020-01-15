頭份市公所為鼓勵小朋友參與藝文，今年持續於中正館及客家文藝館所舉辦多場次的展覽活動，並配合製作藝文集章卡8000多張，發予本市各國小學子，希望小朋友們多多觀賞各類藝文活動，集滿8格的集章卡，可到市公所客家文化課兌換小禮物一份，數量有限送完為止。

頭份市公所每月都會舉辦1至2場展覽或藝文活動，為鼓勵頭份學子親近藝文，培養藝文喜好與創意，特別推出國小學生觀賞藝文集章活動，集章卡適用時間為109年1月至12月，只要在市公所中正館及3樓客家文藝館等場地辦理展覽期間，親持集章卡至前述場地觀賞展覽後，可至館內服務台蓋章，按月集章，蓋滿8格集章卡，即可至市公所客家文化課兌換小禮物一份，數量有限送完為止。

頭份市長羅雪珠表示，苦不能苦孩子，窮不能窮教育，頭份市除了會是苗栗縣第一個全市小朋友都有冷氣吹的市鎮，也希望頭份將來能成為苗栗縣指標性的藝文城市，市公所歡迎所有的爸爸、媽媽、阿公、阿婆，趁著閒暇，帶著小朋友一起來市公所，欣賞精采的藝文創作，也希望學校的老師能多多帶班來參觀藝文展覽，激發學子創意能量、培育其藝文細胞，讓美學教育向下紮根。

(中時 )