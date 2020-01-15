蔡英文總統今（15）天10點40分將在總統府發表公開談話，一方面在選後穩定政局，慰留內閣團隊，另一方面對於今天將公布的反滲透法，將交付內閣團隊後續執行時的三項工作。

反滲透法今天將正式公布，蔡英文預計將在今天的記者會中針對未來執行方向發表談話。

(中時 )