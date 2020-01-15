《反滲透法》今將公告 蔡英文10：40發表談話 10:012020/01/15 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。（圖／翻攝臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今（15）天10點40分將在總統府發表公開談話，一方面在選後穩定政局，慰留內閣團隊，另一方面對於今天將公布的反滲透法，將交付內閣團隊後續執行時的三項工作。 反滲透法今天將正式公布，蔡英文預計將在今天的記者會中針對未來執行方向發表談話。 (中時 ) #蔡英文 #反滲透法 #總統 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文勝韓國瑜敗 游盈隆列出六大原因 15:502020/01/12 政治 蔡英文走新中間路線？ 04:102020/01/13 論壇廣場 蔡英文：繼續打造綿密的社會安全網 13:342020/01/14 政治 【小英2.0 1】817萬新民意 美日大魔王等出招 06:482020/01/15 政治 政治熱門新聞 抓包！游淑慧驚爆吳敦義操控中常委耍陰… - 政治 國民黨中常會一團亂…她曝朱立倫早看穿 - 政治 朱立倫當黨主席？媒體人斷言：最大障礙是他！ - 政治 首位藍縣市長表態挺他接主席 三點聲明曝光！ - 政治 挺韓男星神隱2天不忍了 爆韓慘敗原因：這2人扯後腿 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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