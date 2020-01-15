美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二發布聯合聲明表示，美國和中國並沒有進一步調降關稅的協議。

聲明中指出，美中首階段貿易協議的各方面，將在周三於白宮簽署時公開，除了一份詳細說明中國將採購之美國產品和服務的機密附件。中美之間在這些問題上沒有其他口頭或書面協議，目前沒有關於未來調降關稅的協議，任何與此相悖的傳聞皆為不實消息。

此前媒體報導，美國對中國貨品實施的關稅，可能一直維持到11月總統大選之後，華府最終是否取消關稅，將取決於北京遵守第一階段貿易協議的情況。受此消息影響，周二美股在盤中刷新歷史高點後回落，道瓊指數小漲作收，標普500和那斯達克指數收黑。

(時報資訊)