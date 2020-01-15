美股消息面：

1.美中兩國將於周三簽署首階段貿易協議，將有利於原油需求前景，周二油價結束連續5日的跌勢。紐約2月期油收漲15美或0.3%，為每桶58.23美元。倫敦布蘭特3月期油收漲29美分或0.5%，為每桶64.49美元。

2.美國勞工部公布，2019年12月消費者物價指數（CPI）較11月上漲0.2%，排除食品與能源價格後的核心CPI升高0.1%，均低於經濟學家預期，使聯準會今年維持貨幣政策不變的可能性升高。

3.美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存跌幅遠超出市場預期，而汽油和餾分油庫存增加。上周（截至12月20日）美國原油庫存減少790萬桶，為4.441億桶，遠超出市場預期的減少183萬桶。紐約原油交割地庫欣的原油庫存減少220萬桶。上周美國煉廠煉油量減少51.4萬桶/日。上周汽油庫存增加56.6萬桶，少於市場預估的增加200萬桶。上周餾分油庫存增加168萬桶，超出市場預估的增加86.7萬桶。美國原油進口減少33.1萬桶/日，為640萬桶/日。

(時報資訊)