賣壓湧現，打壓周二紐約期金續挫；因中美第一階段貿易協議將於周三簽署，導致黃金避險需求下降，削減市場投資意願，進一步引發投資人賣壓湧現，打壓期金續挫；此外，鈀金受到供應持續短缺的影響，吸引投資人買盤進場，激勵鈀金漲逾2%，並升破每盎司2100美元的歷史高點。

終場2月黃金跌6美元，報每盎司1544.6美元，3月白銀跌0.26美元，報每盎司17.74美元，4月白金漲5.2美元，報每盎司987.3美元，3月鈀金漲44.2美元，報每盎司2123.3美元。(商品行情網)

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