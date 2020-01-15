《商情》賣壓湧現，打壓周二紐約期金續挫 10:002020/01/15 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賣壓湧現，打壓周二紐約期金續挫；因中美第一階段貿易協議將於周三簽署，導致黃金避險需求下降，削減市場投資意願，進一步引發投資人賣壓湧現，打壓期金續挫；此外，鈀金受到供應持續短缺的影響，吸引投資人買盤進場，激勵鈀金漲逾2%，並升破每盎司2100美元的歷史高點。 終場2月黃金跌6美元，報每盎司1544.6美元，3月白銀跌0.26美元，報每盎司17.74美元，4月白金漲5.2美元，報每盎司987.3美元，3月鈀金漲44.2美元，報每盎司2123.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #投資 #投資人 也許您會感興趣 推薦閱讀 4大利多激勵 A股迎春暖行情 04:092020/01/11 焦點新聞 陸股ETF夯 專家提點4大攻略 04:092020/01/11 焦點新聞 中租全民電廠 二手交易夯 04:092020/01/11 金融．稅務 警消族收入穩 資產配置不可少 04:102020/01/11 產業特刊 產經解析－投資人如何應對2020年股市？ 04:092020/01/12 全球財經 《商情》庫存下降，激勵上周五LME期銅連5漲 10:002020/01/13 財經 炒熱台股氣氛 高價中小型股 歡呼 04:102020/01/14 財經要聞 觀念平台－談大聯大公開收購文曄案之資訊正確義務 04:102020/01/14 產業特刊 金融科技獨角獸 上市後命運落差大 04:102020/01/14 全球財經 買基金前 留意隱藏費用 04:102020/01/14 投資理財 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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