《國際油價》經濟前景趨好，周二國際原油期貨止跌回升 10:002020/01/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟前景趨好，周二國際原油期貨止跌回升；由於全球經濟成長穩步復甦，且中國12月份外貿進出口數據表現亮麗，外貿出口和進口值都創歷史月度最高值，激勵投資人信心，推升油價反彈收漲，其中美國原油漲0.3%，倫敦原油漲0.5%。 美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.15美元，報每桶58.23美元，2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.91美元，2月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收漲0.29美元，報每桶64.49美元。(商品行情網) (時報資訊) #經濟 #期貨 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 20:042020/01/11 政治 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 12:162020/01/12 財經 塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知 07:202020/01/13 國際 《期貨》期交所推2項指數期貨，並配合逐筆交易資訊 13:412020/01/13 財經 美財長：波音拖累美國今年經濟成長0.5個百分點 18:352020/01/13 財經 台積電遇對手 傳華為下單中芯14nm晶片 22:442020/01/13 財經 工商社論》今年景氣幾家歡樂、幾家愁 04:102020/01/14 財經要聞 英國11月GDP年增幅逾7年最低 09:032020/01/14 財經 《期貨》1月台指期、電子期、金融期聯袂開高 09:092020/01/14 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美伊衝突緩解，油價連5跌 09:262020/01/14 財經 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電夯爆揭密！5G上路貴桑桑？ - 財經 菲火山噴發 炸紅被動元件 - 財經要聞 - 工商時報 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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