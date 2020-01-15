經濟前景趨好，周二國際原油期貨止跌回升；由於全球經濟成長穩步復甦，且中國12月份外貿進出口數據表現亮麗，外貿出口和進口值都創歷史月度最高值，激勵投資人信心，推升油價反彈收漲，其中美國原油漲0.3%，倫敦原油漲0.5%。

美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.15美元，報每桶58.23美元，2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.91美元，2月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收漲0.29美元，報每桶64.49美元。(商品行情網)

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