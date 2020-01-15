現年56歲、已退役的NBA球員法默(James Hubert Farmer III)因為涉嫌誘騙未成年少女進行性交易遭到警方逮捕，如果屬實的話將面臨牢獄之災。

法默在高中時期是明星級球員，場均35分，1986年NBA選秀會上首輪第20順位加盟獨行俠(當年是小牛)，在NBA打了6個賽季分別效力過小牛、爵士、超音速、七六人和金塊，效力於七六人的球季場均10分。

根據美國田納西州的調查報告顯示，法默在去年10月就被指控進行性交易，當時被捕的共有16人，但最終因為沒有足夠的證據而獲得釋放。

如今又有了新的證據指控法默嫖妓以及誘騙和未成年少女性交易。法默為自己辯護說是和到未成年保護法看板而想要保護那位少女。

然而法默卻不知道，一位臥底警察假扮16歲少女，法默同意以170美元的價碼和那位少女進行性交易，如果證據確鑿的話，法默將入監吃牢飯。

(中時 )