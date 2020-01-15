據了解《壽司店傳奇》是部帶點奇幻及時空穿梭元素的電影，改編自九把刀的小說《月老》，也是九把刀另一部作品《等一個人咖啡》的前傳。故事講述一個痴情的男孩，從小學三年級開始喜歡一個女孩，好不容易追到她，求婚那天卻被一道閃電劈死在她面前，後續的發展，猶如經典愛情片《第六感生死戀》般。

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據傳《壽司店傳奇》的投資者，是二○一三年電影《變身》的監製黃立成，九把刀是該片的編劇，二人早在二○○四年黃立成買下《變身》的劇本後就已結緣。此次再度合作，二人將目標鎖定東南亞及國際市場，預計二○二○年底前上映。

《壽司店傳奇》的劇情主軸，就是電影《等一個人咖啡》老闆娘（周慧敏 飾）的愛情故事，宋芸樺更貫穿2片演出。由左而右分別是周慧敏、禾浩辰、賴雅妍、宋芸樺。（圖／翻攝自網路）

除了柯震東，九把刀還找來王淨及宋芸樺一起演出《壽司店傳奇》，就是看好雙姝的票房實力。王淨主演的《返校》，以新台幣二‧六億元的票房，登上去年國片賣座冠軍，王淨更因此與楊雁雁、呂雪鳳、李心潔和柯淑勤等演技派，一同角逐金馬獎「最佳女主角」，對今年才二十一歲的她來說，已是莫大殊榮。

因為演出《返校》入圍金馬影后的王淨，演技備受肯定。（圖／牽猴子提供）

至於宋芸樺的出道作《等一個人咖啡》，也開出新台幣二‧六億元的票房佳績，之後與王大陸合作的電影《我的少女時代》，在台灣寫下新台幣四‧一億元的票房紀錄，她也憑此片入圍金馬影后。後來宋芸樺將演藝事業擴展到對岸，二○一八年演出的電影《西虹市首富》更賣出新台幣一百一十五億元的驚人成績，怪不得她曾笑說：「我應該有旺夫體質，搭檔的男明星都會大紅。」

黃立成外傳是《壽司店傳奇》的投資者之一，他過去也曾與九把刀合作電影《變身》。（圖／翻攝自臉書）

有了二位「億萬票房女星」加入，柯震東與九把刀的再起之作，算是打了一劑強心針。宋芸樺演出《壽司店傳奇》，其實別具意義，因為原著小說《月老》女主角小咪的故事，就是《等一個人咖啡》中，咖啡店老闆娘（周慧敏 飾）的愛情故事。在《等一個人咖啡》裡，有一場周慧敏對宋芸樺感性述說舊日感情的片段，宋芸樺會如何結合《等一個人咖啡》中的搞笑與感動到新片中，影迷十分期待。

九把刀與老婆周亭羽感情極好，兩人即將升格父母。（圖／本刊攝影組）

九月才拍完電影《尋找Money boys》的柯震東，除了積極參與《壽司店傳奇》前置作業，也加入影集《乩身》的演出，劇中他還特別挑戰武打戲。前陣子在《乩身》的記者會上，柯震東自嘲：「此次武打戲絕對是我鏡頭前的首次呈現，因為之前的那些片到現在還無法上映。」由於柯震東主演的《打噴嚏》五年前在大陸遭禁演，他在片中扮演拳擊手的英姿，至今無緣亮相。

《那些年我們一起追的女孩》讓首次執導的九把刀，以及男女主角柯震東、陳妍希紅透半邊天。（圖／報系資料庫）

至於三年未推出新作的九把刀，過去擔任導演或編劇的多部電影，都曾寫下億萬票房，但二○一七年執導的《報告老師！怪怪怪怪物！》，票房卻僅有新台幣四千萬元。有人認為電影賣座失利，是因當時九把刀爆出劈腿事件的影響，但如今已拋開負面形象，與懷孕近五個月的老婆周亭羽一起期待新生命，又與柯震東合力拍攝新作品，算是喜上加喜，也期盼新作品能叫好叫座、重振聲勢。

(中時電子報)