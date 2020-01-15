中國地震局表示，元旦前夕，國際地磁與高空物理聯合會發布新一代全球地磁場參考模型IGRF-13。該模型由來自美國、英國、法國、丹麥、德國、俄羅斯、中國等國家的12個入選模型計算得到，「張衡一號」衛星資料也加入其中。

中國地震局地殼應力研究所總工程師、「張衡一號」衛星工程首席科學家申旭輝表示，2018年初，「張衡一號」衛星順利發射入軌並在軌穩定運行，首次獲取了中國首批完全自主智慧財產權的全球地磁場等觀測資料。僅利用該衛星自發射至2019年9月共19個月的資料，綜合考慮地磁內源場、外源場以及磁場長期變化項，利用球諧分析方法，嘗試構建了最大截止階數為15階的全球地磁場參考模型CSES-IGRF 2020.0。

經國際同行專家評估，CSES-IGRF 2020.0模型符合IGRF建模精度要求，並正式入選IGRF-13。該模型是自IGRF開始更新的一個多世紀以來唯一由大陸科學家牽頭製作的全球地磁場模型，迄今唯一採用大陸資料製作的全球地磁場參考模型，也是本次12個入選模型中唯一沒有採用歐空局Swarm衛星資料的模型。

全球地磁參考場用來描述地球的主磁場及其變化。該模型自1900年開始，每5年進行一次更新換代。

(旺報 )