延宕20多年的淡北道路今天下午將再闖環評大會，新北市長侯友宜也將出席，侯友宜上午在市政會議受訪時指出，新北市府一定把這條路改到盡善盡美，希望環評委員能夠看到新北市的努力，大家要求一定全力做到，不僅保護生態，也要開出一條淡水人安全的路。

侯友宜說，淡北道路是一個救命的道路，也是淡水人進出最重要的一條路線，每次到淡水去，總被塞在車潮中，現雖有規畫淡江大橋可直接到八里，但也只能疏散部分的車潮人潮。

侯友宜說，開發淡北道路更是開發一條救命道路，幾乎每年最少有719人次救護車往返都會碰上道路瓶頸，對三芝石門淡水地區非常重要。

另外未來淡水新市鎮開發，還有很多產業與觀光路線，都必須靠淡北道路協助，他會全力去爭取，雖然碰到很多新的挑戰，但「我們不怕挑戰」。

侯友宜強調，新北市府願意接受各位委員會的指導，一定把它改到盡善盡美，希望環評委員能夠看到新北市府的努力。

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(中時 )