8年前柯震東因與九把刀合作《那些年，我們一起追的女孩》成為好兄弟，去年10月還被本刊直擊2人為了二度合作積極碰面，如今暫名為《壽司店傳奇》的新片總算開拍。

據了解《壽司店傳奇》是部帶點奇幻及時空穿梭元素的電影，改編自九把刀的小說《月老》，也是九把刀另一部作品《等一個人咖啡》的前傳。故事講述一個痴情的男孩，從小學三年級開始喜歡一個女孩，好不容易追到她，求婚那天卻被一道閃電劈死在她面前，後續的發展，猶如經典愛情片《第六感生死戀》般。

影視圈過去還有很多作品，都是以時空穿梭的內容為背景：例如早在2000年上映的《扭轉未來》，布魯斯威利飾演的中年男子，偶然碰到10歲的自己，從年幼的「我」看到夢想，並重新認識過去與現在的自己。

而由周杰倫自導自演的電影處女作《不能說的‧秘密》，講述桂綸鎂靠著琴譜穿越到20年後，與周杰倫相識、相知、相戀。

至於《未來警察》一片，劉德華飾演來自2085年的警察，為了保護能源專家，便帶著自己的女兒一起穿越時空，回到2020年與邪惡勢力進行對抗。

學姊加持新片 柯震東公園翻白眼撩王淨

(中時電子報)