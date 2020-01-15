109年農曆新年將至，為方便鄉親過年大掃除，苗栗縣政府環境保護局彙整全縣18鄉鎮市公所春節假期垃圾清運資訊，以供民眾做為參考，依鄉鎮市公所提供的清運時間表，各鄉鎮市於除夕當日仍正常收取垃圾，但因各公所人力調度及輪休不一，因此請鄉親參考環保局提供的彙整表，或向所在地公所洽詢，依各公所規劃時間投丟垃圾。
今年春節期間，本縣各鄉鎮市垃圾停止清運的時間，衡量各鄉鎮市春節期間清潔人力及民眾丟棄垃圾需求，而做適度調整。另縣內部分主要風景區及觀光休憩景點，因應遊客相擁而至所生垃圾，春節期間的垃圾，公所將排班派人清運，以確保環境整清潔。至於18鄉鎮市公所巨大垃圾收運時間，則請鄉親依所在地公所訂定的時間，在春節前向清潔隊辦理預約登記清運，春節假期期間將停止收運。
環保局局長陳華盛呼籲，請民眾配合公所的清運時間清除家中垃圾，並應做好垃圾分類及資源回收，將垃圾親自交付清潔隊收取，切勿於春節期間停收時間，任意將垃圾堆（棄）置戶外，造成環境髒亂，並請民眾應發揮公德心，於外出旅遊時不亂丟垃圾，遛狗應隨手清狗便，及體恤清潔人員的辛勞，讓春節期間民眾都能享有乾淨整潔的生活環境。另春節期間各公所清潔隊仍有清潔人員值勤，針對本縣重點區域進行環境整潔的維護，如有發現髒亂，可電洽各鄉鎮市公所清潔隊或撥打本局陳情報案專線0800-066666，本局將盡速聯繫所在地公所派員清理。
(中時 )
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