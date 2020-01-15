在台中經營多年的現任立委顏寬恒爭取3連霸失利，由台灣基進黨陳柏惟以5千票差距勝選，成為此次立委選舉大驚奇之一。被問到當了立委之後最想「電」誰，陳柏惟直指交通部長林佳龍。
陳柏惟今（15）日接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，主持人周玉蔻問他最想電誰，陳柏惟點名林佳龍。周玉蔻又問，林佳龍曾幫他站台，這樣會不會「歹勢」？陳柏惟說，是用專業論述，不要說電，好聽、有趣、專業，大家就會想看，笑說「我沒有要電誰啦，又不是皮卡丘，到處電人」。
陳柏惟透露，自己是區域立委，在他的選區「峰鹿大烏龍」，有全台運輸量第二的高鐵、台中國際機場、海線鐵路，未來可能還有捷運機場路線，所以不可能不談交通。
陳柏惟指出，過去大家講到交通，只會想到馬路要開多大條，但光上述講的就有三四種不同交通工具，認為交通就像血管，「血管越多不阻塞，那這個人就健康」，所以交通問題非常重要。另外，內政部長徐國勇也被點名。
(中時電子報)
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