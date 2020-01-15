周二美股漲跌互見，費城半導體指數再創歷史新高，台積電美國存託憑證（ADR）也持續攀高，但因短期漲多且在農曆年封關只剩四個交易日，追價買盤縮手，台積電股價創新高後熄火，台股今早隨著台積電開低走低，未再一鼓作氣突破前波高點12197點。

美中即將簽署第一階段貿易協議，只是媒體報導，美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，美股14日漲跌互見，道瓊工業指數收漲32.62點，漲幅0.11%；標準普爾500指數跌4.98點，跌幅0.15%。那斯達克指數跌22.605點，跌幅0.24%；費城半導體指數漲3.85點，漲幅0.2%。台積電ADR漲0.26美元，漲幅0.43%，改寫歷史新高。

台積電(2330)法說會即將於明天下午登場，台積電去年第四季業績超標且7奈米帶動本季仍不淡，外資連續四天共買超台積電股票21876張，促使台積電周二股價收在新高為346元。台積電今早開低1元為345元；股王大立光(3008)也在上周法說會後股價大漲，但今日也開低走低。被動元件的國巨(2327)今早再跳空開高，但盤中漲幅收斂。

今日仍有部分績優股表現強勢。記憶體封測廠力成(6239)去年第4季稅後淨利20.84億元，創歷史新高，每股純益2.68元，2019年每股純益7.52元。力成並樂觀看今年第1季業績有機會創下歷年同期新高。

回顧昨天，美中第一階段貿易協議文本簽署，加上美伊緊張局勢趨緩，美國股市走高，帶動周二亞洲股市表現佳。周二台股開高走高，K線為連四天收紅棒。今早則有獲利回吐賣壓出籠，電金都小跌，台股同步小跌，隨著亞洲股市整理。

下周一台股豬年封關，僅餘四個交易日，追價買盤力道趨緩；目前台股多頭排列，技術面仍強勢。

(時報資訊)