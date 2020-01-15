人民幣兌美元中間會今早報6.8845，再升值1.09分。人民幣對美元匯率自去年8月以來，本周首次突破1美元兌6.9元人民幣，並使2020年累計漲幅接近1%。投信點名的人民幣升值概念股可留意，包括台泥(1101)、味全(1201)、中釉(1809)、台玻(1802)、華紙(1905)、潤泰全(2915)、胡連(6279)、大成(1210)及藍天(2362)等。

瑞銀投資研究部首席中國經濟學家、亞洲經濟研究主管汪濤表示：2020年中國總體經濟是一個穩定增長情勢，GDP增長穩定在6%左右；貨幣政策、財政政策皆溫和放鬆。中國基礎建設面上，2020年將增長6%-8%，房地產投資則溫和下調。2020年中美貿易衝突維持穩態，不會進一步升級，中美關係不會迅速惡化。中國消費、GDP增長對世界的貢獻仍然最大，依舊是發展最快的市場。

藍天旗下在大陸的通路品牌百腦匯持續進行優化轉型，去年前三季貢獻營收52.83億元、年增3成。後續在針對績效不佳的資產活化後，預期將能進一步降低費用支出，加上藍天轉投資的百貨事業群光廣場，亦受惠購物旺季、營收增長，也為藍天在商用不動產事業持續加溫，進而挹注其營收揚升。

(時報資訊)