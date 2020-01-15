2020大選結果確定，蔡英文繼續連任，選輸的韓國瑜回歸高雄市長身分，但卻面臨公民團體的罷韓運動。民進黨有人提出和解，國民黨也希望韓在市政上好好表現。但這些說法都是真心話嗎？宅神朱學恒揭殘酷真相，國民兩黨根本不是這麼一回事。

朱學恒今在臉書上分析，選戰過後兩黨對於罷韓的立場在戰略上截然不同了，而且還跟你以為的不一樣，但他們不會講實話，宅神直言道出真相。

朱學恒說，講得比較直接一點，民進黨會需要韓國瑜繼續留在位置上各種出包，協助分攤轉移自己民調會緩步下降的壓力。民調跟得票率到最高峰了，只能繼續往下。

另一方面，國民黨卻會需要公子獻頭，避免韓的表現繼續拖累他們一敗塗地的形象，不如讓他做個烈士，殺身以報黨，這樣還可以進一步吸納韓家軍為己用，避免國瑜黨的悲劇再度發生。

朱學恒最後說，事實就是這樣，大家不要崩潰。

(中時電子報)