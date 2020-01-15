1.飛宏(2457)：外資連3日買超計472張，今早股價漲逾3%，收復月線。

2.環球晶(6488)：歐系外資調高評等至「優於大盤表現」，目標價調高至500元，昨外資擴大買超1664張、投信轉買超，早盤股價漲逾3%。

3.國巨(2327)：晶片電阻漲價，昨三大法人擴大買超2114張，帶動早盤股價漲至427.5元。

4.億光(2393)：董座葉寅夫表示今年LED景氣不錯，力拚Mini LED營收占比上看2成，今早量價俱揚，一度漲逾5%、衝39.45元波段新高。

5.力成(6239)：Q1業績可望創同期新高，三大法人連兩日西手買超，早盤股價衝113.5元波段高位，近逼漲停。

6.新日興(3376)：折疊手機商機浮現、雙螢幕NB吸睛，可望動軸承需求提高，今股價開高走高逾3%。

7.蔚華科(3055)：重整代理線，今年營運樂觀，股價持續上揚近1.5%，再拚前波33.6元高價。

8.世芯-KY(3661)：比特幣神勇攻上8900美元，觸及短波高點，概念股齊迎漲風，晨盤翻紅強漲逾4%，飆上波段新高價。

9.映泰(2399)：比特幣挖礦股進補，早盤利多上漲逾2%，站穩所有短均。

10.界霖(5285)：外資連3日買超力挺，股價跌深反彈、帶量上攻逾2.5%。

11.創意(3443)：比特幣題材飄香，外資連6日買超，晨盤走揚近2%。

12.聯發科(2454)：晶片等利空傳言，公司喊Q1可望不淡，但三大法人仍近3日聯手賣超，早盤下跌逾2%。

13.聯鈞(3450)：看好營運觸底反轉，本土法人昨日買超逾2300張，股價突破70元後多方信心大增，今早再創高達10個月高點。

14.勤凱(4760)：去年11月獲利年增20%，多方安心上攻，續創新高。

15.信紘科(6667)：今年獲利向上，買單積極搶進推升股價續強，早盤攻高逾7%。

16.鄉林(5531)：大陸千億大案將開賣為今年營運注入動能，多方賀喜，上揚半根漲停板。

17.康那香(9919)：武漢肺炎疫情恐進一步擴散，資金進駐防疫題材股，走高4%以上。

18.網龍(3083)：寒假旺季+台北國際電玩展助攻，底部墊高在85元形成支撐，早盤攻漲2%拚回9字頭。

19.奈米醫材(6612)：上月營收表現亮眼，激勵晨盤急拉大漲6%，攻上85元。

20.眾達-KY(4977)：去年營收締新猷，今年挾5G續旺，延續昨日強攻漲停氣勢，晨盤放量衝高6%，續寫2年高價。

21.毛寶(1732)：流感及肺炎疫情升高，防疫概念股匯聚人氣，早盤在買盤點火下彈升6%。

22.華冠(8101)：多頭發動快攻，開盤後直攻漲停鎖住，收復月線。

23.大學光(3218)：業績題材加持，開盤跳空漲停鎖住，一舉飛越各短均線。

24.恆大(1325)：防疫股攻勢再起，晨盤價量俱揚跳漲3%，站穩5日線。

25.健信(4502)：早盤多頭進場，跳漲逾3%，一度觸及前高。上銀(2049)：今年營收看好兩位數成長，早盤開低走高、漲逾3%，登近1年來新高。

26.松崗(6240)：早盤多方氣盛，挾量鎖漲停，一舉收復5日線、周線、月線。

27.凌網(5212)：去年12月營收月增70.24%、年增14.65%，全年增17.66%，早盤爆量衝上39.35元，往前高挺進。

30.元大金(2885)：三大法人昨聯手擴大買超計9259張，早盤小漲，改寫前高。

(時報資訊)