不斷電系統（UPS）廠碩天（3617）由宏遠證（6015）主辦承銷上市掛牌以來首檔募資案，採競拍方式發行1.02萬張國內第一次無擔保可轉債碩天一（36171），今（15）日以105.25元掛牌上櫃。

碩天此次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行1.2萬張，依法保留承銷總數15％，其中1,200張由宏遠證自行認購、協辦承銷團自行認購600張。其餘10,200張則採競拍方式辦理公開銷售，已於6日全數競拍完成。

宏遠證表示，此次碩天一競拍得標加權均價105.23元。合格投標數量24,587張，較總承銷數量10,200張超額認購達2.41倍，其中法人投標及得標比率分達36.81％及45.74％，創可轉債競拍案新高紀錄，顯示法人看好碩天營運後市。

碩天以成為世界級電源管理解決方案領導廠商為目標，1997年成立時即注重自有品牌CyberPower經營，從產品設計、開發、製造到後段行銷、配送、客服及維修均一手建置，並深耕北美市場，迄今暢銷所有大型連鎖通路及電商龍頭，為北美第二大UPS廠。

受惠市場對電源管理解決方案需求持續提升，碩天近年營運表現屢創佳績。2019年12月自結合併營收8.27億元，月減0.32％、年增8.78％，改寫同期新高。累計全年合併營收93.59億元，年增12.3％，改寫歷史新高。

展望今年，隨著全球5G網通產業發展興起，各大電信業者紛紛加快5G基地台和機房電源基礎建設，無論基地台或雲端機房都必須大量增加電源管理解決方案建置，產業需求可望持續推升，帶動電源管理解決方案需求商機。

碩天預計今年在北美實體零售客戶據點數增加，配合網路零售持續成長、已接獲美國標案性質專案挹注，均有助於持續帶動碩天營運穩定成長。後續在5G網通產業及雲端機房建設趨勢帶動下，可望持續對碩天營運增添正面助益。

(時報資訊)