國民黨主席吳敦義15日將總辭，高雄市長韓國瑜宣稱不選黨主席，台北市長柯文哲表示，韓國瑜是有能量改變國民黨的人，但總統大選削掉韓國瑜改革國民黨的能量，但外人也不用插嘴，至於罷韓恐怕是未來半年的政壇焦點。

柯文哲表示，選不選黨主席是國民黨家務事，他當時很多年前說，韓國瑜是有能量改變國民黨的人，不過在這次總統大選削掉韓很多能量，韓失去了改革國民黨的能量，更不可能一次又一次消耗韓，不過外人也不用去插嘴，罷韓是否進行，恐怕是未來半年台灣政壇的焦點。

國民黨青壯派喊出要調整或捨棄「九二共識、一中各表」，柯文哲表示，國民黨怎處理兩岸是國民黨內的事，他也沒權利跟義務干預，不過兩岸論述在過去這段時間，需要「5個互相」，包括互相認識、了解、尊重、合作、諒解，兩岸還是有困難，各自也有堅持。

柯文哲說，畢竟台灣輸入有20％來自大陸，輸出的40％去大陸，在台灣還有38萬陸配，連陸配的家人算恐有上百萬，然而不管是經商、求學或住在大陸的台灣人，估計有200萬人，光上海就70萬人，兩岸經貿相當密切，政治上雖有爭執，但盡量保持友善態度去解決問題，「親美友中」是民眾黨基本戰略，仍維持。

(中時 )