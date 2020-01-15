新北市每年都會捐助市府的「無名氏」今年連續第10年，再度捐出2000萬元善款，新北市長侯友宜15日市政會議時指出，十年來「無名氏」累計捐款高達1億9千萬元，透過愛心大平台，共嘉惠超過60萬名老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

侯友宜15日在市政會議中宣布這項喜訊，他說，一次起心動念行善容易，但要堅持十年不變的善心和信念，則是非常難能可貴。

無名氏今年在捐贈2千萬元支票時，附上一張簡單的聲明，強調「關懷弱勢是一場不能中斷的愛心接力馬拉松」，他也感謝侯市長及市府團隊妥善運用善款，做出許多好成果，像是敬老眼鏡、老人固齒塗氟計畫、幸福保衛站、好日子愛心大平台等。

侯友宜表示，今年的2千萬元，市府要持續推動敬老眼鏡及長春固齒塗氟計畫，另為減輕家庭照顧壓力，推動高照顧負荷家庭緊急安心喘息服務，與學生圓夢獎助方案等等，讓「無名氏」滿滿的愛心，充分發揮最大效益，也讓新北市弱勢民眾都能過好日子。也呼籲更多人一起響應。

(中時 )