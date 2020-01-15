台灣少子化問題嚴重，這個問題在動物界也很重要！喜迎新年，動物園傳出喜訊。台北市立動物園熱帶雨林室內館(穿山甲館)的棉頭絹猴公猴「阿金」，在上個周五背上突然出現了兩條小尾巴，原來這對親密的「白金眷侶」小夫妻在農曆年前晉升為父母了，小倆口的小日子瞬間變成熱鬧的一家四口。

棉頭絹猴小倆口的小日子瞬間變成熱鬧的一家四口（張珮詩攝）。（台北市立動物園提供）

感情甜甜蜜蜜的小倆口，在開放活動空間的穿山甲館中，一直形影不離地在豐富的植栽間自由穿梭，保育員從牠們入住時，為了要好好照顧體型嬌小的牠們，每天都會花時間做親近訓練，跟牠們培養好感情，方便隨時注意動物的身體狀況，每周也至少會測量一次體重。

「白金眷侶」也合作無間的照顧著牠們的新生寶寶（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

去年夏秋之際，母猴「小白」體重漸漸上升，這可不是因為生活過得太幸福，而是因為牠們愛的結晶已經悄悄在「小白」的肚子裡慢慢長大。上個週末的早晨，保育員循例入館優先檢視動物狀況的時候，驚喜發現「阿金(公)」身上多了兩條小尾巴。雖然保育員從「小白(母)」體重上升時，就開始密切注意牠的身體狀況，但新生命的來到還是讓保育員覺得非常驚喜。

保育員每天都會花時間做親近訓練，跟牠們培養好感情（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

棉頭絹猴通常一胎會有一到兩隻的寶寶出生，為雙親共同育幼的小型靈長類，在寶寶剛出生的時候會由爸爸或媽媽背在背上，在台北市立動物園「白金眷侶」也合作無間的照顧著牠們的新生寶寶，在寶寶剛出生的第一天保育員還觀察到，身為愛妻代表的「阿金(公)」，常常認真背著兩隻寶寶，在寶寶需要喝奶的時候，才讓牠們輪流到媽媽「小白(母)」身上喝奶。

「阿金(公)」，常常背著兩隻寶寶，在寶寶需要喝奶的時候，才讓牠們輪流到媽媽「小白」身上喝奶（詹德川攝）（左）、棉頭絹猴在寶寶剛出生的時候會由爸爸或媽媽背在背上（詹德川攝）（右）。（台北市立動物園提供）

大部分的野生動物在照顧新生寶寶的時候，都會對周遭的環境比較敏感，就連平常不太怕人的「白金眷侶」，在寶寶出生後也較常待在距離遊客稍遠的巢箱附近，也請大家在看見牠們一家四口的時候，能降低音量，讓「白金眷侶」有更優質的育幼品質喔！

(中時電子報)