一名網友日前到山中驚見一隻「奇特生物」，猛頭一看還以為是「3頭蛇」，讓他感到不寒而慄，驚嚇之餘趕緊用手機拍下，傳到臉書詢問網友「這是什麼生物？」，結果有網友看到照片後，直指是《哥吉拉》系列中著名的怪獸「摩斯拉」原型，羨慕原PO能親眼一睹其丰采。

這名男網友將照片PO到《爆廢公社》，照片中一棵樹上，出現一隻詭異生物，看起來像是「血色三頭蛇」，蛇頭朝向不同方向，整隻盤據在樹上，但下部分身體看起來又有些詭異，讓他不禁頭皮發麻。並發文問：「有人知道牠的名字嗎？」。有人嚇壞表示「青眼白龍？」、「摩斯拉嗎？」、「瞬間想到梅杜莎…」、「這是三頭蛇？」。

男子將「三頭蛇」PO上網問是什麼奇特生物？結果網友神解答是全球最大體型的蛾「皇蛾」。（圖／翻攝自陸媒趣頭條）

還有人解答「三頭蛇」身分說：「原來是皇蛾啊」、「皇蛾。這偽裝太厲害了，鳥遠遠看到就嚇死囉」、「皇蛾，看得到代表環境很好」、「這個已經很少見了耶！非常珍貴」、「世界最大的蛾，3、40年前很流行拿來做標本裱框」。

皇蛾（學名：Attacus atlas）是全球最大體型的蛾，主要分布於熱帶及亞熱帶森林裡，其翅膀最大紀錄達400平方公分，而前翅最長則達25至30公分，觸角呈羽毛狀，身色多為栗色，而翅膀上都有黑色邊線的眼狀紋，又被稱為「蛇頭蛾」，電影《哥吉拉》中的怪獸摩斯拉，就是以皇蛾為原型。

(中時電子報)