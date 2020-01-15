國民黨今將舉行中常會，討論未來黨主席等多項事務，新北市長侯友宜15日被問到此事表示，面對問題就是要接受它、處理它，然後團結凝聚每一個力量往前走。

侯友宜說，感謝大家非常關心國民黨，他現在是新北市長，最重要就是把自己角色扮演好，希望大家面對所有新的困難挑戰，都願意虛心機受挑戰，他衷心期盼能團結往前走。

(中時 )