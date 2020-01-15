神基(3005)今日宣佈寶馬（BMW）集團選擇Getac強固型行動裝置和解決方案，應用於寶馬集團全球研發、生產線、倉庫物流管理以及汽車維修中心汽車電腦診斷等應用。該訊息發佈擴大了兩家公司之間現有的技術合作夥伴關係，在過去的六年裡，Getac一直為寶馬集團供應強固型設備，用於研發測試、生產製造、倉儲管理以及車輛診斷。

隨著合作關係的加深，Getac再次從寶馬集團獲得了新的大型訂單，包括S410半強固式筆記型電腦、V110全強固旋轉式筆記型電腦、全強固式平板電腦F110、A140、UX10和 T800。

為符合寶馬集團的複雜需求，Getac將設備進行改裝，以滿足寶馬集團公司內部不同部門的使用需求。在研發領域裡，資安性和敏感性資料的保護至關重要；在物流方面，當使用內部BVIS揀選系統時，Getac A140清晰的14英吋顯示螢幕以及選配的條碼與RFID讀取器使得記錄關鍵資料變得簡單而高效。

寶馬集團採用S410半強固筆記型電腦執行全球車輛維修診斷。主要功能包括直接存取診斷資料和快速執行車輛測試時的無線和有線連結，而Getac 的LumiBond 2.0觸控式螢幕技術即使在陽光直射下也保有出色的可讀性。四種高級觸控模式（觸摸/雨水、手套或筆觸）可有效處理服務訂單，實現高品質作業並縮短交貨時間。

神基科技董事長黃明漢表示，很榮幸BMW再次選擇Getac的解決方案，透過神基設備的幫助，持續在優化全球流程方面躍進。與寶馬集團合作時面臨的特殊挑戰是符合該公司不同部門的產品應用情境，且每個部門對電腦設備都有其特定的使用需求，而公司的努力再次獲得大型訂單代表客戶肯定。

(時報資訊)