媒體報導美國對中國貨品實施的關稅，可能維持到11月總統大選之後，隔夜美股在盤中刷新歷史高點後回落，受此影響，周三香港恆生指數開盤微升0.02%，為28891.07點，目前跌0.37%。國企股(H股)目前跌0.24%。九毛九首日掛牌，股價開漲44%。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二發布聯合聲明表示，美國和中國並沒有進一步調降關稅的協議。

(時報資訊)