《港股》美中尚無調降關稅協議，港股走低 10:342020/01/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導美國對中國貨品實施的關稅，可能維持到11月總統大選之後，隔夜美股在盤中刷新歷史高點後回落，受此影響，周三香港恆生指數開盤微升0.02%，為28891.07點，目前跌0.37%。國企股(H股)目前跌0.24%。九毛九首日掛牌，股價開漲44%。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二發布聯合聲明表示，美國和中國並沒有進一步調降關稅的協議。 (時報資訊) #恆指 #香港 #恆生指數 #國企股 #H股 #開盤 #九毛九 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國人驕傲地「站起來」了 04:092020/01/11 兩岸藝文 Fed多名官員 支持利率按兵不動 04:092020/01/11 財經要聞 美中15日簽貿易戰初階協議 白宮當日公布全文 19:252020/01/11 財經 中美首階段協議 15日可望簽署 04:092020/01/12 財經要聞 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 摩根投信：全球新興股票 吸金之冠 04:102020/01/14 產業特刊 中美簽署協議前夕 港股早盤走強 11:362020/01/14 財經 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 09:282020/01/15 國際 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電夯爆揭密！5G上路貴桑桑？ - 財經 菲火山噴發 炸紅被動元件 - 財經要聞 - 工商時報 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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