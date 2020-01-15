受到記憶體市況不佳影響，2019年全球半導體產值年減11.9%；由於韓國三星的記憶體占比逾8成因此受衝擊較大，反觀美商英特爾(Intel)2019年業績尚穩，讓英特爾超越三星(Samsung)，重登全球半導體龍頭寶座。

國際研究暨顧問機構Gartner 14日公布調查報告指出，去年全球半導體營收年減11.9%至4,183億美元，其中，市況惡化的記憶體營收減少31.5%。

去年DRAM市場供過於求，據研調機構顧能(Gartner)統計，2019年DRAM產品平均售價下跌47.4%，產值下降37.5%，連帶影響整體記憶體產值下滑31.5%，記憶體占整體半導體比重降至26.7%。

在2017-2018年蟬聯營收龍頭地位的三星電子受記憶體市況惡化衝擊、導致其2019年半導體事業營收年減29.1%至522.14億美元，也遭英特爾超越，去年三星退居第2位。

英特爾則受惠2019年下半年使用於人工智慧(AI)運算的數據中心用CPU需求大增，去年半導體事業營收僅年減0.7%至657億美元，為3年來首度回升至龍頭地位。

2019年，全球半導體廠營收第3~10名的廠商分別為SK Hynix、美光(Micron)、博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、德州儀器(Texas Instruments)、意法半導體(STMicroelectronics N.V.)、鎧俠(Kioxia、原名東芝記憶體)和恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.)。

(時報資訊)